は過去10年、1人気が【1.2.0.7】と壊滅的であり、単勝オッズ10倍以上が4勝2着4回3着8回と波乱傾向のGI。今年の上位人気には千四巧者のダイヤモンドノット、左回り初のロデオドライブ、4カ月半ぶりのエコロアルバ、皐月賞大敗のカヴァレリッツォやアドマイヤクワッズなど、不安要素を抱えた馬が多く、伏兵台頭のチャンスは大きい。本記事では「穴馬をアナライズ（分析）する」をテーマに穴馬候補をピックアップ。ここでは「サ