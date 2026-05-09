◇ナ・リーグパドレス−カージナルス（2026年5月8日サンディエゴ）パドレスの松井裕樹投手（30）が8日（日本時間9日）、本拠でのカージナルス戦で今季初登板した。0−4の5回、先発・キャニングが1死満塁のピンチで降板すると、後を継いでマウンドへ。1人目の打者・ゴーマンに右前適時打を浴びると、続くウィンにも左犠飛を許し、6点目を失った。その後、二走・ウォーカーが盗塁に失敗したため3アウトで攻守交代となった