広島中央署は9日、路上で面識のない女性を殴ったとして暴行の疑いで、陸上自衛隊海田市駐屯地（広島県海田町）所属の1等陸尉福田裕輝容疑者（33）＝広島市＝を現行犯逮捕した。署によると「やっていません」と容疑を否認している。逮捕容疑は、9日午前5時10分ごろ、広島市の歓楽街の路上で会社員の女性（32）の顔面を殴った疑い。当時酒を飲んだ状態だったといい、署は詳しい経緯を調べる。陸自海田市駐屯地司令の山根茂樹1