◇MLB マリナーズ 12-8 ホワイトソックス(日本時間9日、レート・フィールド)ホワイトソックス・村上宗隆選手が3試合ぶりの15号ホームランを記録。ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手に並び、両リーグトップタイとなりました。「2番・ファースト」で先発出場した初回の第1打席、マリナーズ先発のエマーソン・ハンコック投手が投じたシンカーを振り抜いた打球は、逆方向のレフトスタンドへ。打球角度32°と高く上がった一発でチーム