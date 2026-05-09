俳優の上野樹里が8日、自身のInstagramを更新し、夫でロックバンド・TRICERATOPSの和田唱との仲睦まじい2ショットを公開した。【写真】上野樹里＆和田唱、そして愛犬マリブちゃん！幸せオーラ全開の3SHOT2016年に結婚し、結婚10年目となる2人。この日、愛犬マリブちゃんとピクニックに出かけたようで、ベンチの上でサンドイッチを広げるショットを公開し、笑顔を見せている。和田は昨年10月、上野のポップアップショップにマ