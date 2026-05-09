コブクロが、DVD&Blu-ray『KOBUKURO LIVE TOUR 2025 “THIS IS MY HOMETOWN” at ぴあアリーナMM』のリリースを記念して自身初となる映画館でのライブ映像先行上映会を実施することが決定した。本日9日よりローソンチケットプレリクエスト先行（抽選）がスタートしている。この先行上映会は全国10劇場の映画館にて実施。大迫力・大音量の映画館のスクリーンで一足先に楽しむことができる。映画館だけで放映されるコブクロから