◆米大リーグパドレス―カージナルス（８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）パドレス・松井裕樹投手（３０）が８日（日本時間９日）、本拠地・カージナルス戦で今季初登板を果たした。５回。４点を先制され、なおも１死満塁のピンチで２番手としてマウンドへ。いきなりゴーマンに右前適時打、続くウィンには左犠飛を許したが、チャーチの打席で三盗を仕掛けた二塁走者ウォーカーがタッチアウトでこの回が終