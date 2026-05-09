◆米大リーグブルージェイズ２―０エンゼルス（８日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が８日（日本時間９日）、本拠地・エンゼルス戦に「４番・三塁」でフル出場し、３回の２打席目に先制の適時打を放つなど３打数１安打１打点で、守備でもトラウトの打球速度１０５・２マイル（約１６９・３キロ）の鋭い当たりを好捕して併殺にするなど、好守も連発した。ブルージ