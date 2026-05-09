プロゴルファーでタレントの東尾理子が息子の野球を手伝う姿をアップした。９日にインスタグラムを更新し、「息子の野球お手伝い今回は電光掲示板係こちらも、もちろん初めてバックネット裏の建物に入って、機械を探して、電源を入れて、ん、ついた」とつづると、バックネット裏で作業する様子を公開。「説明書がポツンと置いてあって、、、睨めっこさぁ、これだけで頑張ってみるボールストライクアウト得点