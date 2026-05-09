モデルで女優の「めるる」こと生見愛瑠(24)が、サングラスをかけた珍しいショットを公開した。「いいね！」の数はぐんぐん伸び、9万人に届こうとしている。 【写真】一瞬 誰？ 芝生に座ってサングラス着用めっちゃ似合ってる 生見は5日に更新したインスタグラムで「かっこつけアウトドア。珍しくインドア人間が外に。拍手です」と投稿した。デニムのトップスを羽織り、濃いめのボトムス。芝生に座っているように見え、背景