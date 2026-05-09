ウェリントン・フェニックスのイフェアニ・エゼが東アジア・中東で争奪戦かニュージーランドを拠点にオーストラリア1部Aリーグを戦うウェリントン・フェニックスのナイジェリア人FWイフェアニ・エゼに対し、日本のJ1クラブを含む複数チームが獲得に乗り出しているようだ。移籍専門記者のルディ・ガレッティ氏が現地時間5月8日、自身の公式SNSで伝えている。同氏によると、現在フリーエージェントとなっているストライカーに対し