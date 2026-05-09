トランプ米大統領が全世界を対象に課した10％のグローバル関税が米貿易裁判所で違法との判決を受けた。2月に国際緊急経済権限法（IEEPA）に基づく相互関税が違法と判断されたことを受け、トランプ政権はこれに代わる通商法122条カードを取り出したが、またもブレーキがかかったのだ。ただ、通商法301条や通商拡大法232条など他の関税手段が残っているだけに、韓国企業にとって関税リスクと不確実性は依然として残っている。米国国