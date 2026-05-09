イラン議会国家安全保障・外交政策委員会のエブラヒム・アジジ委員長は韓国が米国のホルムズ軍事作戦に参加しないのは賢明な措置だと評価したと、イラン国営IRNA通信が8日（現地時間）報じた。報道によると、アジジ委員長は前日の7日、金碩基（キム・ソッキ）国会外交統一委員長との電話会談で「韓国が全方位的な圧力にもかかわらず、ホルムズ海峡での軍事作戦に参加しないことにした決定は賢明な措置だ」と述べた。韓国が昨年9月