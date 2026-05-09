トランプ米統領が8日（現地時間）、イランとの終戦交渉に関連し、米国が提示した条件に対する回答を近く受ける可能性があると明らかにした。トランプ大統領はこの日、ホワイトハウスで記者団に対し、米国の要求条件に対するイラン側の回答の有無を問われると、「おそらく今夜（イランからの）書簡を受けることになるだろう」とし「どうなるか見守る」と述べた。米国とイランは先月7日から停戦に入っている。同月11、12日に開催され