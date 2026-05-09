俳優の杏（40）が7日、自身のYouTubeチャンネルを公開。同じ事務所に所属する俳優の佐々木希（38）とのコラボ動画で、育児や母親としての悩みなどを赤裸々にトークした。【動画】牛乳5リットル？そば6把？佐々木希も驚く、杏が明かした子ども3人の食欲杏は「佐々木希ちゃんと足ツボしながらママトーク」と題した動画で、3人の子どもたちが「週に4〜5リットルくらい牛乳飲む」という驚きの食生活を告白。さらに、1回の食事で「