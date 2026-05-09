動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（4月27日〜5月3日）を発表。映画以外の番組部門では、4月27日より配信がスタートした『地獄に堕ちるわよ』が初登場1位を獲得した。週間グローバルTOP10（非英語番組部門）では4位にランクインする快挙を達成。日本のほか、韓国、台湾、香港、タイ、シンガポール、ルーマニアでもTOP10入りを果たした。【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル