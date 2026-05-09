中国山東省青島市の港から出港するコンテナ船＝4月（新華社＝共同）【北京共同】中国税関総署が9日発表した貿易統計によると、4月の輸出は前年同月比14.1％増の3594億ドル（約56兆円）だった。プラスは6カ月連続で、伸び率は3月の2.5％から大幅に拡大した。輸入は25.3％増の2746億ドル。輸出から輸入を差し引いた貿易収支は848億ドルの黒字だった。中国の貿易黒字は2025年に通年で1兆ドルの大台を突破。貿易摩擦のリスクが高