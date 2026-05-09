タレントの藤本美貴が９日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」に出演。モーニング娘。メンバーが衣装を直す爆笑の理由を明かした。この日は、ＡＣＥｅｓの佐藤龍我と那須雄登の２人がゲストで登場。週４で筋トレをするという佐藤について、那須は「衣装を自分たち専用で作ってもらうんですけど、サイズを測り直したりしないといけないんですよ、大きくなりすぎると。肩が入んないとか。それでいつも衣装さんに怒られてま