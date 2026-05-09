熊本地震で被災した八代市役所の新庁舎建設をめぐる汚職事件。逮捕された市議は、大手ゼネコン側に仲介役の男を通じて「影響力を持った議員がいる」と紹介されていたことが分かりました。熊本県の八代市議会議員・成松由紀夫容疑者（54）と、土木工事会社代表・園川忠助容疑者（61）ら3人は、熊本地震の“復興のシンボル”として建設された市の新庁舎の入札をめぐって、東京の大手ゼネコン「前田建設工業」側に便宜を図った見返り