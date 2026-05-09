日中関係の悪化が続く中、香港政府による今年度の青少年交流事業の助成対象に日本が含まれていないことがわかりました。制度開始以来、初めてです。香港メディアによりますと、香港政府は毎年、国際交流事業を支援する助成制度を設けていて、今年度は95件の交流事業への助成を決めました。対象となったのは、アメリカやドイツなど45の国と地域ですが、この中に日本は含まれていませんでした。日本との交流事業は例年、2件から9件程