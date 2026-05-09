国道の片方だけ、「あっても無くてもいい」感じのトンネルが新潟県北部の景勝地「笹川流れ」をゆく海沿いの国道が345号です。山形方面から国道7号を南下すると、「勝木」（がつぎ、村上市）の交差点で345号が分岐し、海沿いの絶景区間が始まります。 【これ鉄道だ…！】不思議な「片側だけトンネル」の正体（地図／写真）すると間もなく、不思議な光景が。山側の南行き車線だけ、馬蹄形の坑口からトンネルが300mほど続き、すぐ