犬が『信用していない人』にみせるサイン５選 犬は信用していない相手に対して、信用している相手とは全く異なる態度を見せます。ここでは、犬が信用していない人にみせるサインを5つ見ていきましょう。 1.自分から近くに寄ってこない 犬は信用していない相手に自ら近寄ることはありません。信用できない相手の近くに行ってしまうと、襲われる危険性があるからです。もしも家族の中で特定の相手にだけ近寄っていかない