エティハド航空は、アブダビ〜シカゴ・シャーロット線を6月15日から増便する。アブダビ〜シカゴ線を1日1往復から同2往復、アブダビ〜シャーロット線を週4往復から1日1往復に増やす。いずれも機材はビジネスクラス32席とエコノミークラス271席の計303席を配置した、ボーイング787-9型機を使用する。アブダビ〜シカゴ線はアブダビでインドやアジア太平洋各都市との接続利便性を高める。アブダビ〜シャーロット線は3月20日に開設した