ウォルト・ディズニー・ジャパンは、動画配信サービス「ディズニープラス」の「スター」において、ドラマシリーズ「一流シェフのファミリーレストラン」の最終シーズンを6月25日より全8話一挙独占配信する。ディズニープラスの月額料金は1250円～。 (c)2026 FX Productions, LLC 『一流シェフのファミリーレストラン』最終シーズン 6月25日（木）ディ