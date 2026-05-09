日本FP協会は、2025年に実施した第19回「小学生『夢をかなえる』作文コンクール」の応募作品1383点に基づいた「将来なりたい職業」の集計結果を発表しました。今回は、そのうちの男子小学生686人の集計結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：野球選手・監督など男子小学生のなりたい職業・2位は、「野球選手・監督など」でした。第19回の作文コンクールでは、ロサンゼルス・ドジャースの大