2年連続で荒茶の生産量日本一となったかごしま茶の新茶をPRしようと、9日から鹿児島市で「令和新茶まつり」が開かれています。（来場者）「乾杯～」荒茶の生産量2年連続日本一を記念して、2026年の「新茶まつり」は新茶での乾杯で幕を開けました。会場のアミュ広場には、県内のお茶の販売業者など26社が出店し、訪れた人たちに新茶が振る舞われました。（県茶業会議所・柚木弘文会頭）「味、色、香り、3拍子揃った南国の