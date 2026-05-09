言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、畑などで栄養を与えるために使う道具、運動後などの体の変化、そして別人になりすますためのアイテムという、3つの言葉を選びました。日常の知識から専門的な用語まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□きあ□□えに□□げヒント：田畑で栄養をまくための機械