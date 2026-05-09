日本が台湾を統治した時代にダム建設に力を尽くした、石川県金沢市出身の八田與一技師を讃える墓前祭が8日、台湾・台南市で開かれました。八田技師の命日・5月8日に開かれた墓前祭には、金沢市の村山卓市長のほか、台湾の頼清徳総統や故安倍晋三元総理の妻・昭恵さんも参列しました。八田技師は烏山頭ダムや、その周辺の灌漑施設を手がけ、台南市の農業に大きく貢献したとして、完成からおよそ100年近くが経った今も、その多大な業