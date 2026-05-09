ワークマンの人気素材「SOLOTEX（ソロテックス）」を使用したスーツシリーズが、従来モデルよりも軽量かつ型くずれしにくくなって登場。オンオフ問わず使える万能ウェアのラインナップを詳しく見ていきましょう。【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介驚きの高機能！ソロテックス(R)使用スーツの特徴ワークマンのソロテックス(R)スーツは、ストレッチ性と形態回復性に優れた繊維を採用。急な雨にも対応できる撥水加工や、自宅で洗え