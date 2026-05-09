９日朝、大阪・ミナミのホテルで２０代とみられる女性の遺体が見つかりました。 警察は女性が事件に巻き込まれた可能性もあるとみて捜査を始めました。 ９日午前５時ごろ、大阪市中央区難波にあるホテルで、「女性が殺害されている可能性がある」と男性から警察に申告がありました。 警察や消防によりますと、ホテル６階の一室で２０代とみられる女性が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。 申告