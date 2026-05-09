田植えの時期を迎え、兵庫県養父市では棚田の水面に氷ノ山の姿が映りこむ「逆さ氷ノ山」が見られました。 水の張られた田んぼに映るのは、兵庫県の最高峰・氷ノ山です。 約１００枚の田んぼが広がる養父市別宮地区では、田植えが始まるこの時期、棚田の水面に「逆さ氷ノ山」が現れます。 「逆さ氷ノ山」は田植えを終えて稲が伸びてくるまでの今の時期に限り見られる現象で、さらに風のない日にだけ綺麗に現れるというこ