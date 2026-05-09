大阪市中央区のホテルの一室で若い女性の遺体が見つかりました。警察は事件の可能性もあるとみて捜査しています。警察によりますと9日午前5時ごろ、大阪市中央区難波のホテルで「女性が殺害されている可能性がある」と警察署を訪れた男性から申告がありました。警察官が現場に到着したところ、ホテルの一室で若い女性が死亡しているのを発見しました。女性は服は着ていて、首の皮膚が変色していたということです。警察署を訪れた男