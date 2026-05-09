プロ野球・オリックスは9日、川瀬堅斗投手を1軍登録、宮國凌空投手の登録を抹消しました。川瀬投手は2020年育成で入団した6年目の右腕。昨季は23試合に登板し1勝1敗3ホールド、防御率3.66をマークしました。今季ファームでは10試合に登板し3度先発。1勝1敗1セーブ、防御率5.40としています。抹消された宮國投手は2023年に育成で入団した20歳。8日に1軍登録され、プロ初登板初先発を果たしました。3回58球、3奪三振、2失点で自身に