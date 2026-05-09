日本野球機構(NPB)は9日の公示を発表。阪神は元山飛優選手を1軍登録し、井坪陽生選手を登録抹消しました。元山選手は2020年に東北福祉大からドラフト4位でヤクルトに入団。2024年には西武へ加入し、今季から阪神でプレーしています。ここまでファームでは6試合に出場し打率.368、2打点。今季初昇格となりました。登録抹消となった井坪選手は、今季ファームで打率.345、1本塁打、3打点、4盗塁とアピールし、3日に今季初昇格。その後