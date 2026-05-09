近所のスーパーやドラッグストアへ行くとき、つい車を使う人は多いでしょう。車には荷物を積める、雨の日でも移動しやすい、短時間で済むなど多くの利点があります。 一方で、短い距離でもガソリンは消費します。近所への買い物では1回あたりの負担は小さく感じますが、同じような移動を何度も繰り返せば、月単位では家計に影響する可能性があります。 そこで本記事では、近所の買い物にかかるガソリン