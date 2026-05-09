DC映画『THE BATMAN―ザ・バットマン―』（2022）の続編、『ザ・バットマン2（原題）』よりファーストルックが到着した。雪の降るゴッサムを、バットモービルが駆け抜ける……？ 今回の写真は、2026年5月7日に、監督・脚本のマット・リーヴスがXアカウントにて投稿したもの。ファンとのやり取りで、これはカメラテストの様子をとらえたものだと明かしている。本撮影は2026年4月末～5月頭の開