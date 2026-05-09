鼻下長紳士回顧録この記事の画像を見る安野モヨコが描く、美しく妖艶な名作マンガ『鼻下長紳士回顧録』のニューヨークでのミュージカル化が決定した。本作はブロードウェイ上演を最終目標に掲げたプロジェクトであり、その大きな一歩として、2026年秋よりニューヨーク市内の劇場にて、数カ月規模の長期オフ・ブロードウェイ公演をスタートさせる。特筆すべきは、日本のマンガを原作とした「英語オリジナル・ミュージカル」をゼ