ガールズグループ少女時代のメンバー兼女優のユナと、miss A出身の女優スジが、授賞式にて同じドレスで異なる魅力を披露した。去る5月8日、ソウル三成洞（サムソンドン）のCOEXにて、授賞式「第62回百想（ペクサン）芸術大賞」が開催された。【写真】ユナ、超ミニスカートの“絶対領域”タレントのシン・ドンヨプ、スジ、俳優パク・ボゴムが今年も司会を務め、8度目の共演となったなか、授賞式に先立って、レッドカーペットイベン