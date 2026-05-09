【モデルプレス＝2026/05/09】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。子ども達への手作り弁当を公開した。【写真】44歳元モー娘。「栄養バランス満点」青椒肉絲弁当公開◆飯田圭織、子ども達への弁当公開飯田は「GWお疲れ様でした！ヨガですっきりできました 木曜日のお弁当は青椒肉絲弁当」とコメントし、2つ並べた子ども達への弁当を公開。ニンジンとピーマンと肉が具材の青椒肉絲