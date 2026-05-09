◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神元山飛優内野手▽巨人丸佳浩外野手【出場選手登録抹消】▽阪神井坪陽生外野手▽巨人石川達也投手▽広島工藤泰己投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽オリックス川瀬堅斗投手【出場選手登録抹消】▽オリックス宮国凌空投手