◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神ーＤｅＮＡ（９日・甲子園）阪神・井坪陽生外野手が出場選手登録を抹消された。代わって、西武から移籍してきた元山飛優内野手が今季初昇格となった。井坪は５月３日に１軍登録。代打で２打席に立ったが、結果は三振、遊飛と少ないチャンスをものにできなかった。一方で西武から移籍してきた元山は、２軍６試合で１９打数７安打の打率３割６分８厘と好調だ。前日８日の２軍ソフトバンク戦（ＳＧＬ