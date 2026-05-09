土曜日朝一番のレースでのロマンあふれる勝利にＳＮＳ上が沸いている。５月９日の京都１Ｒ・３歳未勝利（ダート１４００メートル＝グーフィーは除外で１５頭立て）は、北村友一騎手が騎乗した１番人気のオウケンブラッド（牡３歳、栗東・畑端省吾厩舎）が勝利。直線で外から差し切り、２着に１馬身半差をつけた。勝ち時計は１分２４秒７。同馬の父はオウケンワールド。現役時代は２０１７年１月の４歳上５００万から、７月の