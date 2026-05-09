Round2 FUJI GT500リザルトゴールデンウィーク中の開催となったスーパーGT第2戦富士は、2日間で約8万3600人が来場。GT500クラスでは、開幕戦優勝の36号車が40kgのウエイトハンデを跳ね返して連覇を飾った。【画像】スーパーGT第2戦・富士決勝レースの様子はこちら全52枚GT300クラス優勝は56号車。今回から31号車に搭乗の元F1ドライバー、アレキサンダー・ブルツの息子チャーリーが3位表彰台。61号車はスバル6気筒エンジン投入2