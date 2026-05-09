NPB(日本野球機構)は9日の公示を発表。巨人は丸佳浩選手を1軍登録し、石川達也投手を登録抹消しました。プロ19年目37歳の丸選手は今季開幕1軍スタートも8試合で14打数1安打、打率.071で4月20日に登録抹消に。ファームでは打率.316の成績を残し、この日19日ぶりの1軍復帰となりました。抹消の石川投手は6登板で防御率17.05。前日8日の中日戦は3点を追う7回裏に登板するも、細川成也選手に3ランを浴びるなど1イニング4失点の内容でし