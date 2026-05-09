ザ･リッツ･カールトン大阪にあるイタリア料理｢スプレンディード｣では、2026年4月28日(火)～ 6月24日(水)までアフタヌーンブッフェ｢ストロベリー ベリー～ベリーが奏でるアンサンブル～｣が開催中です。2種のフレッシュストロベリーが楽しめるだけでなく、様々な種類のベリーも楽しめます。セイヴォリーでも、ベリーを使ったお料理が登場します。さ