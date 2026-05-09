◇ア・リーグホワイトソックス 8―12 マリナーズ（2026年5月8日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が8日（日本時間9日）、本拠マリナーズ戦に「2番・一塁」で先発。メジャートップタイとなる15号ソロなど4打数1安打1打点1四球2三振だった。ホワイトソックスは8―12で敗れ、3連敗を喫した。村上は初回の第1打席で、相手先発右腕ハンコックから3試合ぶりの一発となる先制ソロ。外寄りのシンカーを逆らわずに