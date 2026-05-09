聖飢魔２のデーモン閣下と、「かぐや姫」「風」の伊勢正三が衝撃の合体を果たしたことが９日、分かった。日本クラウン内のレーベル「ＰＡＮＡＭ」の設立５５周年を記念したカバー企画「ＰＡＮＡＭ５５／１００ＳＵＰＥＲＳＯＮＧＣＯＶＥＲＳ」の第７弾として、「『２２才の別れ』デーモン閣下ｆｅａｔ．伊勢正三」として、１３日にデジタルシングルとして配信する。フォークを代表する名曲「２２才の別れ」はかぐや姫