俳優の高島礼子が、9 日までに自身のインスタグラムを更新。ラーメン屋での“おちゃめ”なオフショットを公開した。【写真】「和服に麺。禁断の組み合わせ」雅びやかな着物姿でラーメンを食べようとする高島礼子高島は「やっぱり稽古の後は、ラーメン」と、雅びやかな着物姿でラーメンを前にほほ笑む写真を投稿。「栄養補給に欠かせません」「久々の天雷軒」と、稽古終わりの至福のひとときを明かした。コメント欄には「和服