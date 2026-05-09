SM ENTERTAINMENT JAPANからの第1号ガールズグループ・GPPの新曲「ATE!」の一部がTikTokにて先行配信された。【写真】アンニュイな表情が素敵…！GPPの新アーティスト写真ソロショット「ATE!」は20日にリリースされるGPPの2ndデジタルシングルで、“食べる”の過去形、そして“超イケてる”という2つの意味をあわせ持つ楽曲。国内外幅広いアーティストの楽曲を手がける音楽プロデューサー・Taka Perry、シーンの最前線で活躍す