俳優の草刈正雄が、二枚目俳優として活躍中の20代の時、ある大女優に言われて衝撃を受けた言葉を明かした。【映像】大女優に言われた衝撃の言葉草刈は、5月5日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演した。17歳のときにスカウトされて小倉から上京し、18歳で男性化粧品のCMに起用されてブレイク。その後も“二枚目俳優”として活躍し続けてきた草刈が、20代の時にある大女優から言われた一言に衝撃を受けた。黒柳が「